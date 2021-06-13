Сервис «Яндекс.Такси» продолжает работать в Казахстане

Сервис «Яндекс.Такси» продолжает работать в Казахстане
На «Яндекс.Такси» в суд подала компания  «G-Taxi», которая получила право на применение автоматизированной системы вызова машины. Фото: pixabay

«Яндекс.Такси» опроверг сведения журналистов о том, что его заблокировали в Казахстане.

Решение суда не означает прекращение работы компании на территории государства, поэтому «Яндекс.Такси» и дальше работает в Казахстане, сообщает ТАСС. Из-за патентного спора, организация подаст апелляцию.

Так ранее сообщалось, что работа «Яндекс.Такси» запретили в Казахстане после решения суда Алма-Аты. Однако иск ТОО «G-такси» о нарушении патентных прав к компании частично удовлетворили.

На «Яндекс.Такси» в суд подала компания «G-Taxi», которая получила право на применение автоматизированной системы вызова машины. Патентные права действительны до 21 декабря 2023 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля. В Петербурге полиция Северной столицы задержала молодого гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании.

G-Taxi казахстан патентные права суд яндекс.такси


 

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