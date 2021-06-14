Под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами

Под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами
Мусор не убирают продолжительное время. Фото: Дежурный по Ленобласти

Мусор начали выкидывать стихийно и пока что никто не занялся решением проблемы.

В Выборгском районе обратили внимание не появление стихийной свалки, кишащую крысами. О ней рассказали сегодня, 14 июня, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дежурный по Ленобласти».

Свалка образовалась в садоводстве «Корунд». Местные жители отметили, что мусор не вывозят уже долгое время, поэтому завелись грызуны.

«…на контейнерных площадках под мусор селятся крысы. Помойки не вывозят, а лёгкий мусор летает по дорогам и участкам»,

— жалуется автор публикации.

Люди надеются обратить внимание на проблему и ждут реакцию властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эконадзор выиграл суд на 79 миллионов за прошлогоднюю свалку в Мурино.

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