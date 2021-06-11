Эконадзор выиграл суд на 79 миллионов за прошлогоднюю свалку в Мурино

По решению суда нарушитель не только платит штраф, но берёт на себя сбор и вывоз мусора. Фото: pixabay.com

По решению суда нарушитель не только платит штраф, но берёт на себя сбор и вывоз мусора. Фото: pixabay.com

Размещение мусора на землях сельхозназначения, взятых в аренду юрлицом у администрации района, закончилось для арендатора проигрышем в суде почти 80 миллионов рублей плюс 200 тысяч рублей государственной пошлины.

С таким иском областной эконадзор обратился 6 месяцев назад в суд, подкрепив результаты проверок экспертизой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Анализ проб воды и почвы в лаборатории ведомства позволили оценить ущерб, наносимый природе свалкой, и включили в себя оценку влияния взятых проб на состояние рачков и зеленых водорослей.

Ущерб земле возник из-за размещения строительного мусора и полиэтилена, обрезков кабеля, составившими в объеме мусор более 18,5 тысяч кубометров. На момент осмотра свалки отходы горели.

По решению суда нарушитель не только платит штраф, но берёт на себя сбор и вывоз мусора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Piter.TV потребовал вызвать в суд бывшего вице-губернатора Игоря Албина.