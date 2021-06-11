Piter.TV потребовал вызвать в суд бывшего вице-губернатора Игоря Албина

Piter.TV потребовал вызвать в суд бывшего вице-губернатора Игоря Албина
Бывший вице-губернатор Игорь Албин. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Издатель интернет-портала Piter.TV, компания «Медиа Платформа», вызывает в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти бывшего вице-губернатора Северной столицы Игоря Албина в качестве соответчика. В суде экс-чиновник может выступить в рамках иска издателя интернет-газеты «Мойка78» Олега Третьякова к учредителю Piter.TV.

Учредитель «Мойки78» Олег Третьяков обратился в Фрунзенский районный суд с иском к ООО «Медиа Платформа». Причина — публикация на портале Piter.TV статьи «Предвыборные аномалии Олега Третьякова. Зачем «Мойка 78» устремилась в Ленобласть?». Истец считает, что содержание материала не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство.

Районный суд передал дело в Арбитражный, где 8 июня началось рассмотрение по существу.

Во время заседания ответчик ходатайствовал о привлечении в качестве соответчика Игоря Албина. Представитель «Медиа Платформа» заявил, что в публикации, ставшей предметом для разбирательства, цитируется бывший вице-губернатор. По мнению ответчика, Албин должен подтвердить, что именно он написал в Сети.

Ходатайство уже было отклонено. Впрочем, бывшего вице-губернатора все-таки привлекут в качестве третьего лица. Он не сможет заявить самостоятельных требований. Албину предлагают представить свою позицию по делу.

Gazeta.SPb адресовала Игорю Албину вопрос, планирует ли он лично представить свою позицию в суде. Ответ мы пока не получили.

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