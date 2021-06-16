Женевский фонтан окрасился в цвета флагов РФ и США в честь саммита двух стран

Женевский фонтан окрасился в цвета флагов РФ и США в честь саммита двух стран
Окрашивание в честь США и России говорит о том, что предстоящий саммит - долгожданная встреча и большое событие для европейского города. Фото: Pixabay

Женевский фонтан в ночь с 15 на 16 июня окрасился в цвета флагов России и США. Так Женева встречает саммит президентов России и Соединённых Штатов Америки Владимира Путина и Джо Байдена.

Женевский фонтан, являющийся всемирной достопримечательностью, каждый раз окрашивается в цвета флагов, например в голубой в честь ООН, сообщает ТАСС. Это добрая традиция. Окрашивание в честь США и России говорит о том, что предстоящий саммит — долгожданная встреча и большое событие для европейского города.

Фонтан окрашен в белый, синий и красный цвета. Фонтан будет подсвечиваться сегодняшней ночью до четырёх утра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился на вопрос, какой результат его ПЦР-теста. Глава ведомства сдал тест на COVID-19 перед саммитом президентом РФ Владимира Путина и лидером США Джо Байдена.

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