«Вскрытие покажет». Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился на вопрос, какой результат его ПЦР-теста. Глава ведомства сдал тест на COVID-19 перед саммитом президентом РФ Владимира Путина и лидером США Джо Байдена в Женеве.

Видео с остроумном ответом публикует Telegram-канал МИД. На видео видно, как министр выходит из процедурного кабинета. Его спрашивают о тесте.