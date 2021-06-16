«Вскрытие покажет». Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19

&#171;Вскрытие покажет&#187;. Лавров пошутил о результатах теста на COVID-19
Глава ведомства Сергей Лавров сдал тест на COVID-19 перед саммитом. Фото: скрин видео  Telegram-канал МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился на вопрос, какой результат его ПЦР-теста. Глава ведомства сдал тест на COVID-19 перед саммитом президентом РФ Владимира Путина и лидером США Джо Байдена в Женеве.
Видео с остроумном ответом публикует Telegram-канал МИД. На видео видно, как министр выходит из процедурного кабинета. Его спрашивают о тесте.
«Вскрытие покажет», — отвечает Лавров и сразу вызывает смех у окружающих.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер Владимир Путин сегодня утром в среду, 16 июня, отправился в Швейцарию на саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Сообщается, что репортеры Кремля и Белого дома уже находятся на вилле Ла Гранж, где буквально через несколько часов состоится встреча.
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