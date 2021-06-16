Владимир Путин вылетел в Женеву на саммит с Джо Байденом

Российский лидер Владимир Путин сегодня утром в среду, 16 июня, отправился в Швейцарию на саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
Об этом написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Сообщается, что репортеры Кремля и Белого дома уже находятся на вилле Ла Гранж, где буквально через несколько часов состоится встреча президента Российской Федерации и Америки.
Известно, что работникам средств массовой информации пришлось пройти не одну проверку безопасности.
Российско-американский саммит пройдет в старинной усадьбе Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры лидеров планируется провести за пять часов. При этом после встречи президенты проведут отдельные пресс-конференции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам эсксперта, саммит в Женеве покажет, что США и РФ смогут жить при напряженных отношениях.