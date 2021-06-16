Эксперт: саммит в Женеве покажет, что США и РФ смогут жить при напряженных отношениях

Так Джо Байден укрепил на саммитах G7 и НАТО свои позиции перед встречей. Фото: скриншот Instagram

Так Джо Байден укрепил на саммитах G7 и НАТО свои позиции перед встречей. Фото: скриншот Instagram

Вашингтон и Москва вряд ли достигнут нужных договоренностей на скором саммите, но президенты двух держав смогут найти общий язык даже в условиях непростых отношений. Такое мнение высказал накануне декан Школы общественных и международных отношений Дэвид Бердселл.

Эксперт признался, что на самом не ждёт многого от предстоящего саммита, сообщает ТАСС. Это же он советует и другим. Россия и США заключат соглашения, однако они будут связаны с борьбой против коронавируса или решение глобальных климатических проблем. Скорее всего президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден покажут, что они могут жить и работать в условиях напряжённых отношений, считает Бердселл.

Так Джо Байден укрепил на саммитах G7 и НАТО свои позиции перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, однако всё это может спровоцировать Путина на обратную реакцию, уверен эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Белого дома Джо Байден перед саммитом с российским коллегой Владимиром Путиным встретился с руководством Швейцарии и поблагодарил за подготовку встречи с президентом России, сообщает сайт Белого Дома.