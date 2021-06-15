Байден провел встречу с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным

Байден провел встречу с руководством Швейцарии перед саммитом с Путиным
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Глава Белого дома Джо Байден перед саммитом с российским коллегой Владимиром Путиным встретился с руководством Швейцарии и поблагодарил за подготовку встречи с президентом России, сообщает сайт Белого Дома.

«Президент Джозеф Байден встретился сегодня с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и министром иностранных дел Иньяцио Кассисом. Президент Байден поблагодарил президента Пармелена за организацию саммита США-Россия 16 июня», — сообщается на сайте Белого Дома.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и в Белоруссии. Также Вашингтон намерен поговорить о контроле над вооружениями и соблюдении прав человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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