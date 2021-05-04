Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден выразил надежду, что их встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года.

Как сообщает РИА Новости, американский лидер рассчитывает провести личную встречу с Путиным во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и G7 с 11 по 13 июня в Великобритании.

«Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем», — заявил Байден.

В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден признался, что обрадовался призыву Путина сотрудничать по вопросам климата.