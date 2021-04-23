Байден признался, что обрадовался призыву Путина сотрудничать по вопросам климата

Байден отметил, что Штаты рассчитывают на такое сотрудничество с Россией. Фото: скриншот Instagram

Байден отметил, что Штаты рассчитывают на такое сотрудничество с Россией. Фото: скриншот Instagram

Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского коллеги Владимира Путина совместно решать проблемы климата.

Байден заявил на сессии климатического саммита в Вашингтоне, что его очень обрадовал призыв президента РФ сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа.

Он отметил, что Штаты рассчитывают на такое сотрудничество с Россией и другими странами. «Это прекрасное обещание», — добавил американский лидер.

Климатический саммит с участием президентов 40 стран проходит в онлайн-формате с 22 по 23 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин готов принимать Зеленского в Москве. Он заявил, что готов к личной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот захочет восстановить отношения между странами.