Байден признался, что обрадовался призыву Путина сотрудничать по вопросам климата

Президент США Джо Байден заявил, что его обрадовал призыв российского коллеги Владимира Путина совместно решать проблемы климата.
Байден заявил на сессии климатического саммита в Вашингтоне, что его очень обрадовал призыв президента РФ сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа.
Он отметил, что Штаты рассчитывают на такое сотрудничество с Россией и другими странами. «Это прекрасное обещание», — добавил американский лидер.
Климатический саммит с участием президентов 40 стран проходит в онлайн-формате с 22 по 23 апреля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин готов принимать Зеленского в Москве. Он заявил, что готов к личной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот захочет восстановить отношения между странами.