Путин готов принимать Зеленского в Москве

Президент заверил, что поддержит желание коллеги восстановить отношение между странами.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к личной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот захочет восстановить отношения между странами. В таком случае глава страны готов принять политика в Москве в ближайшее время. Об этом пишут РИА Новости сегодня, 22 апреля.

Путин отметил, что «только приветствует» разговоры о дружбе между Россией и Украиной. При этом если Зеленских намерен обсуждать проблемы Донбасса, то ему стоит встретиться с главами ДНР и ЛНР, считает президент России.

Напоминаем, что о встрече заговорил Зеленский, который пригласил путина «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе.