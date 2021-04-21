Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Зеленский отметил, что Киев не хочет войны, но готов к ней. Фото: сайт президента Украины

Зеленский отметил, что Киев не хочет войны, но готов к ней. Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу «в любой точке» Донбасса, где сейчас идет военный конфликт.

Украинский лидер заявил в видеообращении, на заседаниях «нормандской четверки», в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция, обсуждалась возможность полного прекращения огня. Было озвучено предложение провести встречу на линии разграничения, чтобы все стороны максимально точно поняли ситуацию.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский.

Политик отметил, что Киев не хочет войны, но готов к ней. По его словам, Украина никогда на начинает войну первой, но «всегда стоит до последнего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Макрон после встречи с Зеленским хочет побеседовать с Путиным.