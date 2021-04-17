Макрон после встречи с Зеленским хочет побеседовать с Путиным

Макрон после встречи с Зеленским хочет побеседовать с Путиным
Макрон планирует переговорить с Путиным. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам переговоров Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским. В заявлении говорится, что президент Франции в ближайшее время проведет переговоры с Путиным.

Что касается прошедших в пятницу переговоров с президентом Украины, администрация французского лидера сообщила, что Макрон заверил Зеленского в приверженности Франции сохранению суверенитета Украины.

Глава Франции высказал решимость содействовать полному соблюдению минских соглашений и достижению долговременного политического урегулирования конфликта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге. В ФСБ заявили, что Сосонюк будет наказан в соответствии с нормами международного права.

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