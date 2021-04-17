Сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского консула Александра Сосонюка за получение закрытой информации.

Дипломат был задержан накануне, 16 апреля, при получении информации закрытого характера от россиянина. Речь идет о сведениях, содержащихся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Его поймали с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

В службе подчеркнули, что такая деятельность не совместима со статусом консула и враждебна по отношению к РФ. Также в ФСБ заявили, что Сосонюк будет наказан в соответствии с нормами международного права.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов. В отношении задержанного составлен административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.