Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, который размахивал предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел в пятницу, 16 апреля. Полицейским поступили два заявления от граждан о том, что у одного из домов на проспекте Ветеранов неизвестный мужчина направил на их 12-летних сыновей оружие.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители доставили указанного мужчину в отдел. У него изъяли пневматический пистолет. Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного составлен административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что подросток проник в дом охранника и украл 3 пистолета.