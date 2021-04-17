Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов

Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов
Мужчина угрожал мальчикам у дома на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот Google.Карты

В Красносельском районе Петербурга задержали мужчину, который размахивал предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел в пятницу, 16 апреля. Полицейским поступили два заявления от граждан о том, что у одного из домов на проспекте Ветеранов неизвестный мужчина направил на их 12-летних сыновей оружие.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители доставили указанного мужчину в отдел. У него изъяли пневматический пистолет. Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении задержанного составлен административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что подросток проник в дом охранника и украл 3 пистолета.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге
Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси
Обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену
Сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге
За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца
Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов
Во Всеволожске госпитализировали впавшего в кому петербургского школьника
Житель дома на Софийской нашел в своем старом шкафу гранату