Подросток проник в дом охранника и украл 3 пистолета

В доме на Ленинском проспекте полиция задержала подозреваемого в совершении преступления подростка 2006 года рождения, ученика 8 класса.

Ранее в органы обратился охранник с заявлением о том, что малознакомый подросток 2006 года рождения, позвонил в звонок входной двери. Затем вошел в его квартиру, где применив физическую силу к его дочери тоже ученице 8 класса украл 3 пневматических пистолетов «Юнкер-3», «Вальтер ППС», «ПМ 654» с глушителем. Также он взял муляж гранаты РПГ, после чего угрожая похищенным пистолетом «Юнкер-3», потребовал у нее сумку для переноса похищенного. Получив ее, скрылся с места происшествия.

По факту преступления возбуждено уголовное дело . 2 ст. 161 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волхове двое подростков подозреваются в покушении на убийство школьника.