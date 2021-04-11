«Удушение, ожоги и стрельба»: в Волхове двое подростков подозреваются в покушении на убийство школьника

&#171;Удушение, ожоги и стрельба&#187;: в Волхове двое подростков подозреваются в покушении на убийство школьника
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Волхове в отношении 18-летнего и 17-летнего юношей возбуждено уголовное. Они подозреваются в покушении на убийство.

Преступный инцидент произошел 9 апреля 2021 года. По данным следствия пьяные юноши 2003-го года рождения, с целью совершения убийства несовершеннолетнего заманили его в ангар. Старший из злоумышленников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в область головы потерпевшего. Потерпевший также терпел удушение и ожоги, но сумел сбежать.

Как сообщили в СУ СК РФ, в ходе осмотра жилища по месту жительства одного из подозреваемых изъят пневматический пистолет. Назначены медицинские, баллистическая судебные экспертизы.

Расследование дела продолжается. Стражи порядка также устанавливают иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге младший брат обвиняется в попытке убить старшего: он резал его и стрелял.

волхов ГСУ СК России по Ленобласти задержание покушение на убийство


 

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