В Петербурге младший брат обвиняется в попытке убить старшего: он резал его и стрелял

Пострадавший чудом смог выжить, так как ему оказали своевременную помощь.

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина обвиняется в попытке убить своего старшего брата. В отношении него возбудили уголовное дело, решается вопрос об аресте. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент случился 16 марта 2021 года рядом с домом на Бухарестской улице. По предварительным данным, два родственника поссорились и один из них достал нож. Он нанес 10 ударов, а затем произвел несколько выстрелов из ружья. После этого мужчина оставил брата умирать и скрылся с места происшествия.

Пострадавшему удалось выжить, так как ему оказали своевременную помощь. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своих детей и доведении дочери до самоубийства.