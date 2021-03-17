В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своих детей и доведении дочери до самоубийства

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в истязании несовершеннолетних детей и доведении дочери до самоубийства. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в СК РФ по городу.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, проживающий с семьей в Василеостровском районе, издевался над всеми домочадцами. Он избивал свою супругу, а также их совместных детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения. Чтобы разозлиться, мужчине не нужно было много поводов, и он делал все, чтобы причинить не только физические, но и психологические страдания, считает следствие.

Потерпевшая в мае 2020 года съехала от тирана и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. В феврале 2021 года стало известно о самоубийстве девочки, которая, как считают эксперты, не выдержала происходящего.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожске педагог обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними: возбуждено два уголовных дела.