Во Всеволожске педагог обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними: возбуждено два уголовных дела

Во Всеволожске педагог обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними: возбуждено два уголовных дела
Мужчина мог совершать насильственные действия в отношении детей младше 14 лет. Фото: pixabay.com

Мужчина мог совершать развратные действия в отношении детей младше 14 лет.

В Ленинградской области задержали педагога, подозреваемого в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в СК РФ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчина 1960 года рождения, работающий преподавателем, мог совершать развратные действия и действия сексуального характера в отношении детей младше 14 лет. На данный момент возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента. Следствие требует, чтобы гражданина заключили под стражу. Мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в крови 16-летней жертвы насилия на Крестовском обнаружили психотропные вещества.

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