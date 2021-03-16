В крови 16-летней жертвы насилия на Крестовском обнаружили психотропные вещества

В крови 16-летней петербурженки, ставшей жертвой насилия на вечеринке в честь собственного дня рождения на Крестовском острове, нашли психотропные вещества.

Экспертиза подтвердила опасения родственников жертвы, которые предполагали, что злоумышленники могли подмешать запрещенные вещества в её напиток, передает телеканал «Санкт-Петербург». Напомним, громкий инцидент произошел в конце февраля на вечеринке по случаю дня рождения школьницы в одной из квартир на Крестовском острове.

Помимо исследования, подтвердившего наличие психотропных веществ в крови пострадавшей, родственники сообщили и о результатах другой экспертизы — выяснилось, что у девушки не было физического контакта с мужчинами до этого инцидента. Фигурантами уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней на данный момент являются три человека: студент СПбГУ, отправленный в следственный изолятор, и два школьника, которые остались на свободе.

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