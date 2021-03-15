В Петербурге контролер автобуса помог маленькому беглецу вернуться домой

Мальчик благополучно вернулся к маме, с ним все в порядке.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 марта, контролер автобуса помог вернуться домой сбежавшему и потерявшемуся семилетнему мальчику. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на собственные источники.

Ребенка заметили у станции метро «Проспект Просвещения». Он был совсем один и безутешно плакал. Когда контролер начал выяснять, что случилось, он узнал, что мальчик сбежал из дома и теперь не может вернуться обратно. Ребенок добавил, что живет в Сертолово. Тогда контролер довез мальчика в город проживания и передал его сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские смогли найти дом ребенка. Они отмечают, что беглец проживает в неполной семье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трехлетний ребенок умер в больнице после падения из окна в Петербурге.