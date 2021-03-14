Трехлетний ребенок умер в больнице после падения из окна в Петербурге

В Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия произошла у одного из домов на улице Выборгской. По данным соедствия, трое детей играли в комнате без присмотра взрослых, пока их родители были на кухне. Внезапно они услышали крик детей и обнаружили открытое окно без москитной сетки.

Как сообщил РЕН ТВ, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.

Медики диагностировали у ребенка разрыв правого желудочного сердца, разрывы и ушибы легкого, селезенки, переломы позвонков и костей таза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Вавиловых.