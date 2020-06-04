Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Вавиловых

Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Вавиловых
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Трехлетняя девочка по недосмотру родителей выпала с балкона квартиры, находящейся на 12-ом этаже по улице Вавиловых.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 3 июня.

В этот момент родители находились в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девочку увезли в больницу с различными травмами в тяжелом состоянии.

Родители – 40-летний мужчина и 38-летняя женщина доставлены в отдел полиции. В отношении указанных лиц составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Проводится доследственная проверка по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.

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Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Вавиловых