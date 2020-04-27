Четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте

Четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте
Ребенок выпал из открытого окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция расследует обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который умер в машине скорой помощи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в субботу, 25 апреля, в три часа дня у дома на Посадской улице в Кронштадте. Там очевидцы нашли травмированного ребенка, лежащего на земле.

На место происшествия выехали полиция и бригада скорой помощи. Они обнаружили под окнами жилого дома четырехлетнего мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки.

Ребенка повезли в больницу, однако он скончался по пути от полученных травм.

Правоохранители выяснили, что мальчик жил с 28-летней матерью. Оказалось, что в момент происшествия ребенок был в квартире 28-летнего отца и выпал из открытого окна по недосмотру родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестеро с битами и ножами выбросили мужчину из окна на Озерной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибель кронштадт новости спб происшествие ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1449 человек
Прогноз и ставка. “Вальтер Ферретти” – “Манагуа”: команды сыграют осторожно
Волонтеров Петербурга обеспечат велосипедами
Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Детям Петербурга выдали более 941 тысячи продуктовых наборов
В Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения коронавирусом
В Госдуме высказались о переносе майских праздников