Четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте

Полиция расследует обстоятельства гибели малолетнего ребенка, который умер в машине скорой помощи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в субботу, 25 апреля, в три часа дня у дома на Посадской улице в Кронштадте. Там очевидцы нашли травмированного ребенка, лежащего на земле.

На место происшествия выехали полиция и бригада скорой помощи. Они обнаружили под окнами жилого дома четырехлетнего мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки.

Ребенка повезли в больницу, однако он скончался по пути от полученных травм.

Правоохранители выяснили, что мальчик жил с 28-летней матерью. Оказалось, что в момент происшествия ребенок был в квартире 28-летнего отца и выпал из открытого окна по недосмотру родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шестеро с битами и ножами выбросили мужчину из окна на Озерной.