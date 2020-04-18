Шестеро с битами и ножами выбросили мужчину из окна на Озерной

Полиция Всеволожского района Ленобласти проверяет информацию о падении мужчины из окна. Супруга обнаружила его лежащим в крови на асфальте после визита шести человек с битами и ножами.

Вечером 17 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Новое Девяткино из окна дома 9 по Озерной улице упал человек. Им оказался 28-летний мужчина, живущий по адресу со своей супругой, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам женщины, около 21:00 в квартиру вместе с её мужем вошли шестеро с битами и ножами. Заставив её выйти из комнаты, они несколько минут избивали мужчину. После того, как гости ушли, женщина вошла в комнату и увидела разбитое окно. Выбежав на улицу, она обнаружила супруга в крови.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные переломы и проникающее ранение грудной клетки.

Проводится проверка. Устанавливаются личности нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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