Во Всеволожске ребенок избил молотком бабушку и забрал ее банковскую карту

Во Всеволожске ребенок избил молотком бабушку и забрал ее банковскую карту
Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти расследуют вопиющий случай нападения на пенсионерку. Ее избил молотком и обокрал ребенок.

Преступный инцидент произошел на этой неделе во Всеволожске. По данным следствия, на пожилую женщину избили, а после забрали ее банковскую карточку. Выяснилось, что все это сделал десятилетний мальчик.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ по региону, уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство. Ответственность по статье наступает с 14 лет.

Потерпевшей потребовалась медицинские помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе приезжий напал на двух женщин. Одну из них госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Ее ударили ножом. Мужчину объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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