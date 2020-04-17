В Петергофе приезжий напал на двух женщин

На одну из женщин мужчина напал с ножом. Фото: Baltphoto

На одну из женщин мужчина напал с ножом. Фото: Baltphoto

В полицию Петродворцового района Петербурга 17 апреля поступили сообщения от двух женщин. Обе они заявили о нападении неизвестного.

Полиция считает, что к этому причастен один мужчина — 21-летний уроженец среднеазиатской республики, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, неизвестный проник в дом 73-летней пенсионерки. Ударил её ножом и сбежал. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Некоторое время спустя поступило сообщение от 74-летней женщины. Она рассказала, что неизвестный похитил ключи от её дома и машины, а также 1 тыс. рублей. После чего ударил её и скрылся.

Обе женщины проживают на улице Суворовской. Подозреваемый задержан по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга судят за нападение на женщину. Он замахнулся на неё ножом и пригрозил убийством.