В Петербурге мужчина, угрожавший убить девушку, отправится в колонию

В Петербурге мужчина, угрожавший убить девушку, отправится в колонию
Мужчина отсидит в тюрьме за угрозы. Фото: Baltphoto

Преступник замахнулся ножом на оппонентку, намереваясь ударить ее в шею.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Мужчину, обвиняемого в угрозе убийством, признали виновным. Теперь ему предстоит отсидеть в колонии строгого режима два года и один месяц.

В ведомстве рассказали, что гражданин в ходе конфликта оскорблял девушку, а затем схватил складной нож и заявил, что ударит ее в шею. Пострадавшая осталась жива, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. О своем поступке он подумает в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения алкогольное застолье с приемным сыном закончилось для отчима поножовщиной. Мужчину увезли в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением верхней трети правой голени. Он пояснил врачам, что нож в него вонзил приемный сын.

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