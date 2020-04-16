На Просвещения алкогольное застолье с приемным сыном закончилось для отчима поножовщиной

В Выборгском районе Петербурга местный житель получил ножевое ранение от приемного сына. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все произошло в среду, 15 апреля, в квартире дома №30 по проспекту Просвещения. В 18:54 в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 48-летнего петербуржца. Мужчину увезли в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением верхней трети правой голени. Он пояснил врачам, что нож в него вонзил приемный сын.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27-летний приемный сын вместе с отчимом распивали спиртное. Около трех часов дня, после попойки, между мужчинами возник конфликт: приемный сын ударил отчима ножом.

Мужчина задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка рассказала о заминированном офисе на Дрезденской. Прибывшие полицейские не обнаружили на месте взрывчатых веществ.