Петербурженка рассказала о заминированном офисе на Дрезденской

Петербурженка рассказала о заминированном офисе на Дрезденской
В полицию позвонила женщина. Фото: pixabay

В Выборгском районе Северной столицы появилась информация о мужчине, пообещавшем взорвать офис задолжавшего его родственнице мужчине.

Все произошло в среду, 15 апреля. В 9:27 отдел полиции позвонила женщина, которая сообщила, что злоумышленник заминировал офис одного из арендаторов по адресу улица Дрезденская, дом №8 корпус 2. Сделал это он якобы в отместку человеку, который не отдает долг его родственнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что неизвестный работает директором мастерской по ремонту компьютеров.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинолог с собакой Арно-Дракс. Никакого взрывчатого вещества они не нашли: офис был закрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель фуры, вылетевший утром в Неву на Выборгской, скончался.

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