Водитель фуры, вылетевший утром в Неву на Выборгской, скончался

Водитель фуры, упавший в Неву сегодня утром на Выборгской набережной, скончался на месте происшествия.

Все произошло в четверг, 16 апреля, около 5:45 в Выборгском районе города. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, за рулем большегруза находился 42-летний мужчина, который совершил съезд с проезжей части, а затем снеся ограждение упал в реку Неву. В результате происшествия он скончался на месте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Проезд автомобилей по Выборгской набережной в сторону центра затруднен

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, огромная фура с горящими фарами оказалась примерно в десяти метрах от берега. Спасатели пытались подплыть к грузовику на надувной лодке.