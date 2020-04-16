За корюшкой: на Выборгской набережной фура вылетела в Неву

За корюшкой: на Выборгской набережной фура вылетела в Неву
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Фура съехала с Выборгской набережной и вылетела в Неву, снеся ограждение. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Все случилось сегодня утром, 16 апреля, у метро «Выборгская». Фотографии «заплыва» опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что огромная фура с горящими фарами оказалась примерно в десяти метрах от берега.

На месте работают сотрудники МЧС, к грузовику пытаются подплыть на надувной лодке.

Пользователи социальных сетей подшучивают, что на самом деле водитель нырнул за рыбой.

«Просто корюшка пошла», — написал подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал доставщик еды. Мужчина ехал на велосипеде, когда произошло столкновение. Водитель не заметил другого участника на двухколесном транспорте.

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За корюшкой: на Выборгской набережной фура вылетела в Неву
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