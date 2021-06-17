Что нельзя делать в Петербурге с 17 июня: новые ограничения в инфографика Gazeta.SPb

Что нельзя делать в Петербурге с 17 июня: новые ограничения в инфографика Gazeta.SPb
В общественном транспорте Петербурга по-прежнему действует масочный режим. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

С ухудшением эпидемиологической ситуации в Петербурге в силу с 17 июня вступают новые ограничения. От ужесточения мер горожан не спас чемпионат Европы по футболу, смириться с этим придется и болельщикам.

В Петербурге с четверг, 17 июня, в силу вступают новые ограничения – заболевших COVID-19 в городе все больше.

С 17 июня в Петербурге в заведениях общепита не будут проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. В ресторанах и кафе перестают работать детские комнаты. Вновь закрываются фуд-корты и фуд-плесы. С полным списком ограничений можно ознакомиться на инфографике Gazeta.SPb.

Инфографика Gazeta.SPb

Отметим, что организации и индивидуальные предприниматели должны актуализировать данные о работниках, которые были переведены на дистанционный режим работы. Очное присутствие на рабочих местах должно быть минимизировано. Все организации также должны усилить дезинфекцию.

Тем, кто не соблюдает требования, грозят аннулированием QR-кода.

В городе также усиливают контроль за соблюдением требований безопасности. Речь идет и о масочном режиме.

Ранее Gazeta.SPb уже рассказывала, что в Петербурге более 100 кафе и магазинов проверили на нарушение ограничений.

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