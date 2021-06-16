Более 100 кафе и магазинов Петербурга проверили на нарушение ограничений по COVID-19

Более 100 кафе и магазинов Петербурга проверили на нарушение ограничений по COVID-19
По итогу, закрыли два кафе. Фото: пресс-служба Смольного

В Северной столице стало значительно больше проверок соблюдения ковид-ограничений в кафе и ресторанов.

Проверки прошли в четырёх районах города: Василеостровском, Выборгском, Адмиралтейском, и Красносельском, сообщает Смольный. Проверили более 100 магазинов и заведений общепита, обнаружили более 20 нарушений.

Самые распространенные: нет журналов измерения температуры и дезинфекции, рабочие без масок, на входе не измеряют температуру, нет разметки. Не соблюдающие меры безопасности компании оштрафовали.

По итогу, закрыли два кафе. Проверку не прошли ресторан «Graf-in» на Конногвардейском бульваре и павильон с шавермой рядом с ТК «Приморский».

Такие рейды в Петербурге проходят каждый день. Так нарушений стало меньше. Проверки продолжатся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рубинштейна прикрыли восемь незаконных летних кафе.

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