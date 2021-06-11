На Рубинштейна прикрыли восемь незаконных летних кафе

В Петербурге с Рубинштейна убрали восемь летних кафе. Фото: Baltphoto.

В Петербурге с Рубинштейна убрали восемь летних кафе. Фото: Baltphoto.

В Петербурге в Центральном районе города улица Рубинштейна лишилась восьми незаконных летних кафе.

Как сообщает пресс-служба Смольного, 11 июня сразу восемь летних кафе убрали с тротуаров на улице Рубинштейна, потому как владельцы выставили столики незаконно.

При этом, противозаконные действия заметили сами петербуржцы. Местные бесконечно жаловались на нелегальные точки.

Так, в результате рейда работники Комитета по контролю за имуществом нашли восемь незаконных летних кафе.

Сообщается, что нарушители понесут наказания в виде штрафов. Кроме этого, уличную мебель, которая была выставлеа на улицу изъяли и поместили на склад временного хранения.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что летние кафе в городе пользуются спросом, однако они не должны мешать прохожим. Губернатор отметил, что оформлять такие объекты необходимо по всем правилам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из подвала дома на Гороховой выселили незаконное кафе.