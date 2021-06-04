Из подвала дома на Гороховой выселили незаконное кафе

В Центральном районе Петербурга освободили помещение, в котором незаконно разместили кафе.

На цокольном этаже одного из домов на Гороховой улице незаконно располагалось кафе на площади в 330 квадратных метров. В апреле сотрудники ККИ уже проверяли точку общепита, предупредив администрацию кафе об угрозе выселения.

Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, в помещении было выполнено несогласованное переустройство: установлены перегородки с дверными проемами, а также перенесен санузел.

В результате выселять сотрудников заведения пришлось представителям городских властей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга выселили шумный бар на Рубинштейна.