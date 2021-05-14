Власти Петербурга выселили шумный бар на Рубинштейна

Комитет по контролю за имуществом освободил подвальное помещение на улице Рубинштейна, которое занимал бар «Проходимец». Долгое время он доставлял массу неудобств жильцам.

В пятницу, 14 мая, из бара в доме №8 по улице Рубинштейна вынесли мебель и атрибуты. Об этом сообщили в пресс-службе городского ККИ.

До этого жители дома неоднократно жаловались на бар в соответствующие организации. Среди прочего, соседей напрягал шум, доносившийся из «Проходимца» по ночам.

Сотрудники комитета вынесли из бара технику и мебель самостоятельно, поскольку внутри из владельцев и персонала никого не было. Это была уже не первая попытка закрыть бар, однако после предыдущих постановлений «Проходимец» нелегально продолжал работать.

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