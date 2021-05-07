Смольный разогнал нелегальных торговцев в пяти районах Петербурга

Смольный разогнал нелегальных торговцев в пяти районах Петербурга
ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом ликвидировал незаконные торговые точки в пяти районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, очередной рейд прошел в Центральном, Невском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах. Сотрудники ведомства разогнали 22 нелегальных торговцев.

ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ

В Кирпичном переулке и на Адмиралтейском проспекте нелегально торговали экскурсионными турами, на Дворцовой площади — сувенирами, на набережной канала Грибоедова — трикотажем и дождевиками.

ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ
ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ

Точки по продаже дождевиков также нашли на Лиговском проспекте и в Кирпичном переулке. А у метро «Чернышевская» и «Адмиралтейская» торговцы продавали аксессуарами к мобильным телефонам.

Также ККИ нашел нелегальных торговцев рыбой на проспекте Большевиков, бульваре Новаторов, улицах Пограничника Гарькавого, Дыбенко и Будапештская. Документов на аренду участков не нашлось и у продавцом овощей и фруктов на Садовой улице, Петергофском шоссе, проспекте Ветеранов, улицах Адмирала Трибуца и Котина, у метро «Ленинский проспект».

ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ
ККИ пресек нелегальную торговлю на улицах Петербурга. Фото: ККИ

На улице Маршала Казакова ликвидировали нелегальный шиномонтажный сервис.

Нелегальных торговцев привлекут к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса сносят девять торговых павильонов — Gazeta.SPb публикует фото.

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