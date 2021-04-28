На проспекте Энгельса сносят девять торговых павильонов — Gazeta.SPb публикует фото

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

На севере Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освобождают земельные участки от незаконных торговых павильонов.

Как сообщили в Смольном, речь идет о 10-ти земельных участках общей площадью 400 квадратных метров на проспекте Энгельса. Там находились 10 торговых павильонов, установленных самовольно. В павильонах работали точки общепита, магазины и мастерские.

Договор аренды на все участки был расторгнут еще в 2018 году, однако за это время предприниматели снесли только один павильон.

В этом апреле Росреестр зарегистрировал расторжение договора аренды, что позволило сотрудникам ККИ приступить к сносу.

Владельца павильонов привлекут к административной ответственности и заставят оплатить работы по демонтажу конструкций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец взыскал с застройщика 300 тысяч рублей за отсутствие отделки в квартире.