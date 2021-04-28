На проспекте Энгельса сносят девять торговых павильонов — Gazeta.SPb публикует фото

На проспекте Энгельса сносят девять торговых павильонов &#8212; Gazeta.SPb публикует фото
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

На севере Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освобождают земельные участки от незаконных торговых павильонов.

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

Как сообщили в Смольном, речь идет о 10-ти земельных участках общей площадью 400 квадратных метров на проспекте Энгельса. Там находились 10 торговых павильонов, установленных самовольно. В павильонах работали точки общепита, магазины и мастерские.

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

Договор аренды на все участки был расторгнут еще в 2018 году, однако за это время предприниматели снесли только один павильон.

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

В этом апреле Росреестр зарегистрировал расторжение договора аренды, что позволило сотрудникам ККИ приступить к сносу.

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

Владельца павильонов привлекут к административной ответственности и заставят оплатить работы по демонтажу конструкций.

На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ
На проспекте Энгельса снесли девять незаконных павильонов. Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец взыскал с застройщика 300 тысяч рублей за отсутствие отделки в квартире.

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