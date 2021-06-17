В Петербурге после падения на заброшке скончался фотограф Теребенин

Фотограф упал во время съемки.

Сегодня, 17 июня, стало известно о смерти известного петербургского фотографа Александра Теребенина. Ему было 62 года. Трагической новостью поделилась художник Марина Колдобская на своей странице Facebook.

Известно, что Теребенин устроил съемку в одном из заброшенных зданий. В какой-то момент он провалился и получил тяжелые травмы, которые стали причиной летального исхода.

«Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось», — рассказала Колдобская.

Напоминаем, что фотограф не раз становился лауреатом престижных премией, а его работы входят в коллекцию крупных музеев. Чаще всего он снимал «непарадный» Петербург.

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