В Невском районе трамвай сбил женщину: она умерла до приезда «скорой»

В Невском районе трамвай сбил женщину: она умерла до приезда «скорой»
В аварии погибла женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кажется, погибшая не слышала приближение транспорта из-за того, что слушала музыку в наушниках.

В Невском районе сегодня вечером, 16 июня, трамвай сбил женщину. Она скончалась до того, как ей на помощь приехали врачи. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на остановке «Запорожская улица». По предварительным данным, женщина шла по трамвайным путям в наушниках, слушая музыку. Из-за этого она могла не услышать сигналы, подаваемые водителем. Пострадавшая получила серьезные травмы, которые были не совместимы с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сизова произошла авария с участием мотоциклиста.

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