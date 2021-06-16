В Невском районе трамвай сбил женщину: она умерла до приезда «скорой»

Кажется, погибшая не слышала приближение транспорта из-за того, что слушала музыку в наушниках.
В Невском районе сегодня вечером, 16 июня, трамвай сбил женщину. Она скончалась до того, как ей на помощь приехали врачи. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на остановке «Запорожская улица». По предварительным данным, женщина шла по трамвайным путям в наушниках, слушая музыку. Из-за этого она могла не услышать сигналы, подаваемые водителем. Пострадавшая получила серьезные травмы, которые были не совместимы с жизнью.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Сизова произошла авария с участием мотоциклиста.