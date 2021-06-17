Путин назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября

Путин назначил дату выборов в ГД на 19 сентября. Фото: сайт Кремля

Путин назначил дату выборов в ГД на 19 сентября. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на 19 сентября текущего года.

Соответствующий документ опубликован в четверг, 17 июня, на сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее 17 июня Госдума седьмого созыва провела заключительное пленарное заседание и завершила свою работу. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, за последние пять лет депутаты рассмотрели 6479 законопроектов и приняли 2672 закона. Оставшуюся на сегодняшний день 1041 инициативу рассмотрят уже депутаты следующего созыва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское Законодательное Собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов в городской парламент.