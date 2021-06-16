ЗакС Петербурга назвал дату выборов

Петербургское Законодательное Собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов в городской парламент. Они пройдут в третье воскресенье сентября.

Проект постановления ЗакСа депутаты обсудили в среду, 16 июня. Его представил председатель парламента Вячеслав Макаров. По его словам, Центральной избирательной комиссии еще предстоит решить, как долго в Петербурге будет проходить голосование.

Сам спикер подчеркнул: целесообразным он считает трехдневное голосование.

Большинство депутатов поддержало постановление. Выборы в ЗакС назначены на 19 сентября.

Ожидается, что в среду в Мариинском дворце также выступят представители политических партий, которые не представлены в ЗакСе. Они расскажут о направлениях социально-экономического развития Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутат Андрей Анохин, который покинул «Единую Россию», намерен участвовать в выборах в ЗакС от новой партии.