Депутат Анохин раскрыл карты: на выборы в ЗакС он пойдет от новой партии

Бывший единоросс, депутат Законодательного Собрания, Андрей Анохин будет избираться в новый созыв парламента от Российской партии свободы и справедливости. Напомним, что из «Единой России» он уходил со скандалом, объявив «войну» спикеру Вячеславу Макарову.

Об этом стало известно в четверг, 27 мая, на пресс-конференции. Анохина представил лидер политического объединения Максим Шевченко.

«Я познакомился с Андреем Юрьевичем Анохиным, который привлек мое внимание своей принципиальной, жесткой, даже в чем-то рискованной борьбой против кредитного рабства, в которую обращают особенно неимущую часть населения», — заявил он.

Он уточнил, что список партии на выборах в ЗакСобрание возглавит Анохин.

Отметим, что в мае Андрей Анохин объявил, что не собирается избираться ни от одной из партий, которые представлены в петербургском ЗакСе.

Об уходе из «Единой России» он со скандалом сообщил в апреле этого года. Тихо уходит он не стал. Сначала он получил отказ в регистрации на праймериз. Напоследок он объявил «войну» председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову. До этого в ходе очередного выступления в ЗакСе он называл Макарова «врагом парламентаризма» и отмечал: он жалеет, что поддерживал его не посту председателя ЗакСа.

Впрочем, это противостояние, судя по всему, не продлится долго. Вячеслав Макаров подал документы для участия в праймериз в Госдуму. Решение спикер принял после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что хотел бы видеть Макарова в Госдуме.

Отметим, что у Анохина не клеилось в последнее время не только в «Единой России». Коллеги в ЗакСе регулярно «заворачивали» его законопроекты. Последние несколько месяцев он пытался продвинуть инициативу о кредитной амнистии для россиян, предлагал запретить депутатам летать бизнес-классом и ужесточить правила миграции. Исход всегда один — предложения в повестку дня не вносили.

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