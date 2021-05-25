Ковалев поменял «Справедливую Россию» на «Партию Роста», а Анохин готовит план после ухода из ЕР

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в петербургском Законодательном Собрании Алексей Ковалев решил выйти из партии перед выборами. Выдвигаться теперь он намерен с поддержкой «Партии Роста». Ранее о выходе из своей партии уже заявил единоросс Андрей Анохин.

Об уходе Алексея Ковалева из «Справедливой России» стало известно во вторник, 25 мая. «Интерфаксу» он сообщил, что будет баллотироваться по одномандатному округу №4, территории Васильевского острова, от которой он прежде избирался в ЗакС.

Руководитель фракции считает, что объединение «Справедливой России» с организациями «За правду» и «Патриотами России» кардинально изменило облик партии. Он отметил, что особенно эти изменения проявятся после сентябрьских выборов в Госдуму.

Отметим, что сейчас «Партия Роста», поддержкой которой намерен заручиться Ковалев, возглавляет другой бывший «эсер» Оксана Дмитриева. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она уже сообщила, что приветствует решение Ковалева.

«В этом созыве он участвовал в нашей работе над законом «О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга», который нам удалось провести», — сообщила Дмитриева.

Новость об уходе из партии Алексей Ковалева прокомментировала также и его бывший помощник Нэлли Вавилина. Она отметила, что не будет выдвигаться сама по 4-му округу.

«Я дорожу своей политической репутацией и поэтому с этого момента считаю для себя невозможным выдвижение в ЗакС СПб по этому же округу ни по этическим соображениям, ни с точки зрения целесообразности. Очевидно, что выдвижение нас двоих друг против друга как минимум не логично», — пояснила она.

Алексей Ковалев был депутатом всех шести созывов петербургского ЗакСа, с 1994-го года. В 2012-м году он стал лидером фракции «Справедливая Россия».

Как писала Gazeta.SPb, это не первое изменение во фракциях ЗакСа перед грядущими выборами. В апреле со скандалом депутат Андрей Анохин объявил, что уходит из партии «Единой России». Его уход тихим не стал – сначала из раза в раз его инициативы не пропускали в ЗакСе, затем он назвал спикера городского парламента «врагом парламентаризма», получил отказ в регистрации на праймериз и, напоследок, объявил войну Вячеславу Макарову.

В мае депутат объявил, что не собирается избираться ни от одной из партий, которые представлены в петербургском ЗакСе.

«Это моя принципиальная позиция. Совсем скоро все вам представлю и расскажу», — пообещал он.