Анохин уходит из «Единой России», бросая вызов Макарову

Депутат петербургского Законодательного Собрания Андрей Анохин покидает партию «Единая Россия». Решение оказалось вполне ожидаемым — ему отказали в регистрации на праймериз, а коллеги-единороссы несколько раз «заворачивали» его законопроекты в городском парламенте. Уходя, Анохин бросил вызов председателю регионального отделения партии и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, назвав его своим политическим оппонентом. Сможет ли теперь депутат протолкнуть свои инициативы, — вопрос.

Положение Андрея Анохина в петербургском ЗакСе обсуждают уже несколько месяцев. Все это время депутат пытается продвинуть свои законопроекты, но тщетно. Парламентарий из раза в раз предлагает ЗакСу рассмотреть законопроект о кредитной амнистии для россиян, предлагает запретить депутатам летать бизнес-классом и ужесточить правила миграции. Исход всегда один — предложения в повестку дня не вносят.

После нескольких попыток Анохина продвинуть свои инициативы его публично раскритиковал председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Он назвал законопроекты сырыми и отметил, что петербургские депутаты будут с ними «бледно» выглядеть в Госдуме. Тогда председатель ЗакСа Вячеслав Макаров даже просил депутатов помочь коллеге с подготовкой пакета документов. Анохин, впрочем, настаивает на том, что исполняет все требования.

Кроме того, депутат уже выступал с жесткой критикой спикера ЗакСа. Макарова он называл «врагом парламентаризма» и отмечал: он жалеет, что поддерживал его не посту председателя ЗакСа.

Напомним, что Вячеслав Макаров возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия». В апреле этого года стало известно о том, что партия оказалась принимать документы Анохина для регистрации на праймериз.

Кстати вскоре после того, как стало известно об этом, в ЗакСе тронулся лед — 7 апреля за включение инициатив Анохина в повестку дня проголосовали 19 депутатов. Голосов, конечно, не хватило, но и сам Анохин отметил свой прорыв.

Пока неясно, сколько продлится противостояние Андрея Анохина и Вячеслава Макарова. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что хотел бы видеть спикера в Госдуме. Как отмечал политолог Александр Конфисахор в разговоре с Gazeta.SPb, с одной стороны, такое предложение относится к тем, от которых просто не принято отказываться. С другой стороны, едва ли оно может быть интересно для самого спикера, который не раз заявлял, что намерен завершить много проектов в Петербурге, в частности по защите Петроградской стороны, которая считается его вотчиной. Эксперт также указывал на то, что Макаров является фактически вторым влиятельным лицом Петербурга, в Госдуме же он потеряется на фоне десятков других депутатов.