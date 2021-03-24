«Ляпы и глупости»: Анохин в который раз не смог продвинуть в ЗакСе свои инициативы

Петербургский депутат Андрей Анохин никак не может продвинуть инициативы в Законодательном Собрании. Его предложения в очередной раз отклонили, назвав сырыми. Уже в который раз он попытался дать ход законопроекту о кредитной амнистии.

Законодательные инициативы единоросса Андрея Анохина депутаты отказались включать в повестку заседания ЗакСа в среду, 24 марта.

Во-первых, Анохин предлагал запретить всем депутатам летать бизнес-классом. Исключение предполагалось только для спикера Законодательного Собрания.

Во-вторых, с голоса Анохин попытался внести проект постановления о кредитной амнистии для россиян и несколько инициатив, которые бы ужесточили миграционную политику.

При этом свое выступление депутат закончил словами «78, говори», высказав таким образом поддержку телеканалу 78, у которого в последнее время сложились не самые простые отношения с ЗакСом.

Предложения Анохина прокомментировал председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, который попросил депутатов учесть, что предложенные документы «сырые».

«Мы будем бледно выглядеть перед федеральной властью», — заявил Четырбок и добавил, что профильные комиссии ЗакСа рекомендовали исправить в документах «юридические ляпы и глупости».

При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал коллег помочь Анохину.

Вопросы вносить в повестку дня, как и ожидалось, не стали.

Между тем, Анохин уже несколько месяцев пытается с голоса вынести свои инициативы.

В феврале этого года, получив очередной отказ, Анохин даже назвал Вячеслава Макарова «врагом парламентаризма».

«Я считаю, что вы враг парламентаризма Петербурга. Я ошибся, что отдал за вас голос. Вы уничтожили и продолжаете уничтожать Законодательное собрание Петербурга», — заявил Анохин.