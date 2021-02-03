Петербургский депутат Андрей Анохин назвал Макарова врагом парламентаризма

Депутаты ЗакСобрания Петербурга на заседании 3 февраля в очередной раз отказались рассматривать инициативы депутата от «Единой России» Андрея Анохина. В ответ политик раскритиковал спикера парламента Вячеслава Макарова.

«Я считаю, что вы враг парламентаризма Петербурга. Я ошибся, что отдал за вас голос. Вы уничтожили и продолжаете уничтожать Законодательное собрание Петербурга», — заявил Анохин.

В ответ он услышал от председателя ЗакСа фразу: «Спасибо, все здесь понятно».

Отметим, что Анохин предлагает простить гражданам штрафы и пени по потребительским займам, установить ограничение на максимальный процент по кредитам, а также ужесточить миграционное законодательство.

В свою очередь глава комитета по законодательству Денис Четырбок предложил депутатам не поддерживать инициативы Анохина, поскольку некоторые документы еще не были рассмотрены профильными комиссиями, а другие не прошли через совет законодателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обсудят в ЗакСе Петербурга 3 февраля.